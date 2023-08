Scambio Vlahovic-Lukaku, il parere dei tifosi della Juventus | VIDEO

Si parla molto di un possibile scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku tra Juventus e Chelsea. Ecco cosa ne pensano i tifosi bianconeri

Si parla molto, in questi giorni, di un possibile scambio di calciomercato tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku (più soldi) tra Juventus e Chelsea. Ecco cosa ne pensano i tifosi bianconeri, intervistati da Marco Guidi ('La Gazzetta dello Sport') fuori dall'Allianz Stadium al termine della sfida in famiglia contro la Juve Next Gen: il video