Calciomercato Juventus – Sarà Zidane il sostituto di Sarri? Il punto | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Nonostante sia ad un passo dal vincere il suo primo Scudetto con la Juventus, il tecnico Maurizio Sarri non sembra essere poi così saldo sulla panchina bianconera. In questi giorni è andato in scena, a Torino, uno confronto tra Sarri, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved e il CFO Fabio Paratici per fare il punto della situazione.

Non è escluso, sebbene le smentite di rito, che a fine stagione le strade di Sarri e della Juventus possano separarsi. Il sogno della ‘Vecchia Signora‘ sarebbe quello di mettere sulla panchina Zinedine Zidane, tecnico francese pluridecorato alla guida del Real Madrid, ex grande calciatore della Juventus dal 1996 al 2001. Tale ambizione juventina, però, sembra essere destinata a restare tale nell’immediato.

Secondo quanto riferito da ‘MARCA‘, infatti, c’è stato un incontro tra Florentino Pérez e lo stesso Zidane nel quale si è definita la permanenza del francese sulla panchina delle ‘Merengues‘ almeno per la prossima stagione. Il contratto di Zidane con i ‘Blancos‘ scadrà il 30 giugno 2022. Sarà, forse, soltanto da quella data in poi che la Juventus potrà provare ad alimentare, nuovamente, il sogno Zizou. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>

