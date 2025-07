Calciomercato Juventus, Sancho meglio di Nico? Pregi e difetti | VIDEO

Jadon Sancho può arrivare alla Juventus al posto di Nico González in questa sessione estiva di calciomercato. Il confronto in questo video

La Juventus resta in pressing su Jadon Sancho, esterno offensivo del Manchester United, che potrebbe arrivare a Torino in questa sessione estiva di calciomercato anche grazie alla partenza di Nico González. Ecco quali sono pregi e difetti di un talento che, nonostante la giovane età, è sembrato in calo nelle ultime stagioni, nel video di 'GazzettaTV'