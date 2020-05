Calciomercato Juventus – Rabiot, futuro già delineato: le ultime | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Giunto a Torino la scorsa estate, a parametro zero dal PSG, ma con pesanti commissioni sul bilancio bianconero, il centrocampista francese Adrien Rabiot si appresta a lasciare la Juventus da meteora.

Prima dello stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus, Rabiot aveva giocato 24 partite tra Serie A (17), Champions League (4) e Coppa Italia (3), senza mai convincere Maurizio Sarri e, più in generale, la società di Corso Galileo Ferraris.

A fine stagione, pertanto, si andrà verso la separazione. Cedendo Rabiot, infatti, la Juventus potrebbe guadagnarci su. Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha sottolineato come la strategia bianconera sia quella di togliersi l’ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione dal bilancio, concedere una buonuscita al calciatore per favorirne la partenza ed uno sconto sulla valutazione al club che lo acquisterà.

Sulle tracce di Rabiot, al momento, ci sono Everton e Manchester United, nella Premier League inglese. Non è escluso che la Juventus, magari, non guardi in casa dei 'Toffees' o dei 'Red Devils' per uno scambio di calciatori che consenta una più rapida uscita di Rabiot.