Calciomercato Juventus – Pjanic al Barcellona in uno scambio | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Molto probabilmente quella in corso sarà l’ultima stagione di Miralem Pjanic con la maglia della Juventus. Il regista bosniaco, classe 1990, dopo aver rifiutato Manchester United e PSG, ha avallato l’idea della società bianconera di cederlo al Barcellona.

Per Pjanic, dopo Olympique Lione, Roma, e, appunto, Juventus, giocare nel Barça con Lionel Messi rappresenterebbe un’ulteriore passo in avanti nella sua carriera. La Catalogna, pertanto, aspetta il numero 5 juventino: adesso andrà trovato un accordo che soddisfi tanto la Juventus, quanto il Barcellona, dando per assodato un accordo sull’ingaggio tra Pjanic ed i blaugrana.

La Juventus vorrebbe concretizzare uno scambio: Pjanic alla corte di Quique Setién ed il brasiliano Arthur, classe 1996, ex Grêmio, da Maurizio Sarri a Torino. Dopo le iniziali resistenze, il Barcellona sembra aver dato luce verde allo scambio di calciatori, ma, al momento, si attenderebbe ancora il sì di Arthur, che non sembrerebbe intenzionato ad andare via dalla Spagna.

Cresce, però, l’ottimismo che il tanto sospirato placet di Arthur allo scambio con Pjanic alla fine arrivi: valutati entrambi 50 milioni di euro, Pjanic ed Arthur consentirebbero a Juventus e Barcellona, in caso si invertissero le maglie, di realizzare plusvalenze record. Si tratterebbe, nel caso, di 40 milioni di euro per i bianconeri e di 30 milioni di euro per i catalani. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>