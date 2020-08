Calciomercato Juventus – Pirlo vuole Florenzi: arriva in uno scambio? | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Chiusa, in casa bianconera, l’era (molto breve) di Maurizio Sarri, si è aperta, da qualche giorno, quella di Andrea Pirlo, ex regista della Juventus per quattro stagioni, dal 2011 al 2015, chiamato a dimostrare di che pasta è fatto sin dalla sua prima esperienza in assoluto su una panchina.

Pirlo, rispetto a Sarri, dovrebbe apportare un significativo cambiamento tattico, abiurando il 4-3-3 per tornare al 3-5-2 con il quale i bianconeri, sotto la gestione di Antonio Conte e Massimiliano Allegri (all’inizio), avevano vinto molto. Pirlo avrebbe intenzione, dunque, di far giocare Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala come coppia d’attacco, irrobustendo il centrocampo tanto in mezzo quanto sulle fasce.

E per la fascia destra, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Il Romanista‘, l’allenatore bianconero vorrebbe pescare nella Capitale, sponda giallorossa. Pirlo, infatti, avrebbe intenzione di puntare su Alessandro Florenzi, classe 1991, esterno che torna alla Roma per fine prestito dopo l’esperienza, non molto fortunata, in Spagna con il Valencia. La Roma vorrebbe privarsi di Florenzi a titolo definitivo ed anche il calciatore giudica conclusa la sua avventura nella squadra della sua città.

Il club capitolino, per cedere Florenzi, chiede tra i 12 ed i 15 milioni di euro. Cifra non alta, sostenibile, ma che la Juventus starebbe pensando di non pagare proponendo ai giallorossi un’operazione di scambio con qualche elemento in esubero della rosa bianconera. In questo modo, entrambe le società, come accaduto, per esempio, l’anno passato con lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini, generebbero plusvalenza.

Calciatori come Cristian Romero, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, per esempio, potrebbero fare al caso dei giallorossi.