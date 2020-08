Calciomercato Juventus – Pirlo prova a soffiare Tonali all’Inter | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha sostenuto come la Juventus, alla ricerca di centrocampisti di qualità da regalare al suo nuovo tecnico, Andrea Pirlo, possa tornare su Sandro Tonali, classe 2000, centrocampista del Brescia che, da sempre, è stimato dall’ex centrocampista bianconero.

In partenza Aaron Ramsey, già partito Blaise Matuidi, ‘liberato’ dalla società di Corso Galileo Ferraris ed accasatosi all’Inter Miami di David Beckham, nella Major League Soccer statunitense, sul punto di andare via con la rescissione consensuale del contratto anche Sami Khedira, la Juventus necessita di un centrocampista forte da affiancare a Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot ed Arthur, arrivato dal Barcellona nell’ambito dello scambio con Miralem Pjanić.

Tonali è un profilo sempre piaciuto a Pirlo e, pertanto, la ‘rosea‘ non ha escluso che i bianconeri possano tentare l’inserimento nella trattativa, che appare ormai molto ben avviata, tra Brescia ed Inter per il trasferimento del regista delle ‘Rondinelle‘ in nerazzurro. L’Inter, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe acquistare Tonali in un’operazione di prestito con obbligo di riscatto molto simile a quella che, un anno fa, portò Nicolò Barella a Milano.

Finché, però, non ci sarà la chiusura definitiva dell'affare Tonali-Inter, guai a dare per spacciata la 'Vecchia Signora'.