Calciomercato Juventus – Pallino Gabriel Jesus: ecco la contropartita | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – In vista della prossima stagione la Juventus vuole rinnovare e ringiovanire il parco attaccanti a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Sono due, principalmente, i nomi che affascinano la ‘Vecchia Signora‘: uno è quello di Mauro Icardi, classe 1993, argentino dell’Inter in prestito al PSG e l’altro è quello di Gabriel Jesus, classe 1997, brasiliano del Manchester City.

Sarebbe il secondo, Gabriel Jesus, il preferito del direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici. Per quest’ultimo, l’ex attaccante del Palmeiras rappresenta un vero e proprio pallino e, in estate, è probabile che la Juventus tenti il grande colpo in casa ‘Citizens‘. La valutazione di Gabriel Jesus, sotto contratto con il club inglese fino al 30 giugno 2023, sarebbe fissata intorno ai 100 milioni di euro, ma i bianconeri sperano di abbassare il costo del suo cartellino.

Come? Inserendo nell’affare una contropartita tecnica: ‘calciomercato.com‘ ha spiegato come questa possa essere rappresentata da Douglas Costa, esterno offensivo brasiliano classe 1990, che Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha già allenato al Bayern Monaco e per cui, un paio di estati fa, aveva provato ad offrire, senza esito, tanti soldi alla dirigenza bianconera. Gabriel Jesus-Douglas Costa, scambio di brasiliani (con conguaglio) alle porte? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS DEL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android