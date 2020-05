Calciomercato Juventus – Offerta folle per Koulibaly: cifre e dettagli | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Nell’attesa di capire se, quando ed eventualmente come finirà la stagione 2019-2020, la Juventus è già proiettata all’anno venturo e pensa a come poter rinforzare il proprio organico per mantenersi ai massimi livelli di competitività.

Maurizio Sarri, tecnico bianconero, ha chiesto a Fabio Paratici, Chief Football Officer del club di Corso Galileo Ferraris, almeno tre acquisti di spessore in estate, uno per reparto. E se, al momento, gli obiettivi più verosimili per centrocampo ed attacco sono l’italo-brasiliano Jorginho e il polacco Arkadiusz Milik, per la difesa è emersa in queste ore una nuova pista.

Si tratta di un altro calciatore che Sarri ha già allenato nel Napoli: stiamo parlando di Kalidou Koulibaly, classe 1991, difensore centrale senegalese che piace a mezza Europa. Koulibaly potrebbe, dunque, lasciare gli azzurri, ma, al contrario di quanto finora ipotizzato, restare a giocare nel nostro campionato.

Secondo ‘7 Gold‘, la Juventus avrebbe pronta un’offerta folle da presentare al Napoli per acquistare Koulibaly: il Presidente Aurelio De Laurentiis contempla una sua cessione soltanto per 100-120 milioni di euro. Ecco perché i bianconeri, oltre ad offrire tanti, tantissimi soldi al Napoli potrebbero inserire nella trattativa delle contropartite tecniche.

Tra i nomi graditi al Napoli, quelli dei difensori Daniele Rugani e Cristian Romero (attualmente in prestito al Genoa) e dell'esterno offensivo Federico Bernardeschi.