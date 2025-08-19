Calciomercato Juventus, O’Riley profilo giusto a centrocampo: i motivi | VIDEO

Matt O'Riley, centrocampista del Brighton, potrebbe essere il rinforzo della Juventus per il suo centrocampo. Ecco il perché nel video

Il danese Matt O'Riley arriva da un'annata complicata al Brighton, complice soprattutto in infortunio all'esordio che l'ha tenuto fuori fino a novembre. Ma le qualità che ha fatto vedere nel suo biennio al Celtic, tra 2022 e 2024, sono evidenti e soprattutto spiegano perché, sia dal punto di vista difensivo che dal punto di vista offensivo, sarebbe un rinforzo perfetto in questo calciomercato per il 3-4-2-1 della Juventus di Igor Tudor. In mediana quanto eventualmente sulla trequarti. Ecco il video di 'GazzettaTV' per conoscerlo meglio