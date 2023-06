Calciomercato Juventus – Numeri e curiosità di Casadei | VIDEO

Cesare Casadei, classe 2003, è un obiettivo della Juventus per il calciomercato estivo. Conosciamo meglio l'ex interista in questo video

La Juventus del futuro ha messo nel mirino Cesare Casadei, classe 2003, centrocampista del Chelsea nell'ultima stagione in prestito al Reading. L'ex prodotto del vivaio dell'Inter è stato protagonista della cavalcata dell'Italia ai Mondiali Under 20 (capocannoniere e miglior giocatore). Carriera, numeri, caratteristiche e curiosità: ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui in questo video di 'GazzettaTV'