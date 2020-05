Calciomercato Juventus – Milik, spunta una nuova contendente | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Gonzalo Higuaín è destinato a lasciare Torino con un anno di anticipo sulla scadenza del suo contratto e la Juventus, per sostituirlo, sta pensando come noto ad Arkadiusz Milik, classe 1994, centravanti polacco del Napoli in scadenza di contratto il 30 giugno 2021 con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis.

Il Chief Football Officer bianconero, Fabio Paratici, dovrà però guardarsi dalla temibile concorrenza dell’Atlético Madrid che, per rilevare il cartellino di Milik dalla società azzurra, metterebbe sul piatto, per il Napoli, addirittura Diego Costa, poderoso centravanti brasiliano di passaporto spagnolo che non rientra più nel progetto tecnico dei ‘Colchoneros‘.

Milik vorrebbe andare alla Juventus e, nell’attesa che i bianconeri affondino davvero il colpo, rifiuta il rinnovo di contratto offerto dal Napoli. De Laurentiis vuole 40-50 milioni di euro, cifra alta per la Juventus che, dal canto suo, vorrebbe mettere alcune contropartite tecniche nell’operazione Milik: i nomi caldi, al momento, sono quelli di Juan Cuadrado, Cristian Romero, Luca Pellegrini e Daniele Rugani.

Milik, comunque, non è l’unica pista aperta per la ‘Vecchia Signora‘, vista proprio la concorrenza estera. Si pensa sempre a Mauro Icardi (Inter, ma in prestito al PSG) ed a Raul Jiménez del Wolverhampton. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>