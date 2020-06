Calciomercato Juventus – Milik, il Napoli apre allo scambio: il punto | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Questa sera, alle ore 21:00, si gioca Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia, allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma. Il centravanti Arkadiusz Milik, classe 1994, bomber polacco degli azzurri, stasera sarà rivale dunque dei bianconeri ma, nel prossimo futuro, potrebbe abbracciarne la causa.

Fabio Paratici, Chief Football Officer bianconero, lo ha inserito infatti da tempo in cima alla lista dei potenziali sostituti di Gonzalo Higuaín, destinato a lasciare la Juventus con un anno d’anticipo sulla scadenza naturale del contratto: Milik, che non intende rinnovare il contratto con il Napoli in scadenza il 30 giugno 2021, dovrebbe andare via in questa sessione di mercato.

Lo cercano in tanti, ma la sua priorità è la Juventus: la richiesta di Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, per il suo numero 99 è però molto alta: sotto i 40 milioni di euro non scende. Ecco perché, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, la Juventus vorrebbe provare ad inserire almeno una contropartita tecnica nell’operazione con il club campano.

I nomi sono quelli di Cristian Romero, Daniele Rugani e Federico Bernardeschi. Secondo le informazioni in possesso di 'RaiSport', il Napoli accetterebbe soltanto quest'ultimo nell'operazione che porterebbe Milik sotto la Mole.