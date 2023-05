Laudisa: “Juventus, Vlahovic in uscita. Le carte del PSG” | VIDEO

Dusan Vlahovic può lasciare la Juventus nel calciomercato estivo. A maggior ragione se i bianconeri non dovessero giocare le coppe europee

Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000 giunto alla Juventus nel gennaio 2022 per 91 milioni di euro bonus e commissioni comprese, può già lasciare i bianconeri nell'imminente finestra di calciomercato estivo. A maggior ragione se la 'Vecchia Signora' non dovesse giocare le coppe europee. Ne parla Carlo Laudisa, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' esperto di mercato, in questo video. Quali sono, oltre al PSG, le altre pretendenti per l'ex Fiorentina? Scoprilo qui