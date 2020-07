Calciomercato Juventus – Lacazette è l’alternativa di Milik | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus, come noto, è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione. Il primo nome sulla lista di Fabio Paratici, Chief Football Officer bianconero, è quello di Arkadiusz Milik, classe 1994, centravanti del Napoli che andrà in scadenza di contratto tra un anno, il 30 giugno 2021.

Il Napoli, però, continua a chiedere 40-50 milioni di euro per Milik e, quindi, nel caso in cui i bianconeri non volessero spendere tali cifre (possibile anche uno scambio con Federico Bernardeschi), potrebbero ‘ripiegare’ su altri nomi. Nelle ultime ora, dalla Francia, scrivono di una possibile cessione di Alexandre Lacazette, classe 1991, bomber francese dell’Arsenal.

Lacazette, autore fin qui in stagione di 10 gol e 4 assist in 33 gare tra Premier League, Europa League e coppe nazionali, potrebbe andare via qualora i ‘Gunners‘ riuscissero a prolungare il contratto di Pierre-Emerick Aubameyang. Il contratto di Lacazette scadrà il 30 giugno 2022, va verso i 30 anni e, pertanto, un’operazione si potrebbe imbastire a cifre non troppo elevate.

Lacazette-Juventus, quindi, potrebbe diventare l'affare a sorpresa del calciomercato estivo 2020 dei bianconeri.