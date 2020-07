Calciomercato Juventus – Lacazette, è duello con l’Inter | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Siccome a fine stagione, molto probabilmente, si consumerà il divorzio tra la Juventus e Gonzalo Higuaín, gli uomini mercato bianconeri sono già alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare al tecnico Maurizio Sarri per la stagione 2020-2021.

La Juventus sta cercando con insistenza Arkadiusz Milik, classe 1994, bomber polacco del Napoli che viene valutato dal suo attuale club tra i 40 ed i 50 milioni di euro e sul quale c’è anche l’Atlético Madrid. Motivo per cui Fabio Paratici, CFO bianconero, sta sondando anche delle alternative.

Una di queste è Alexandre Lacazette, classe 1991, centravanti francese ex Olympique Lione oggi all’Arsenal, autore, finora, in stagione di 11 gol e 5 assist in 34 gare tra Premier League, Europa League e coppe nazionali. Lacazette, però, piace anche all’Inter, che dovrà presumibilmente sostituire Lautaro Martínez diretto al Barcellona.

Ma quanto costerebbe portare Lacazette a Torino? Il suo cartellino è valutato più o meno come quello di Milik e, per quanto concerne il contratto, ci sarebbe bisogno di un accordo di almeno quattro anni, fino al 30 giugno 2024, per un ingaggio di 10 milioni di euro netti a stagione.

La Juventus, per arrivare a Lacazette, potrebbe inserire nell'operazione contropartite come Federico Bernardeschi o Daniele Rugani.