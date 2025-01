Calciomercato, ecco perché Kolo Muani non è ideale per la Juventus | VIDEO

La Juventus cerca Randal Kolo Muani, in uscita dal PSG, per rinforzare il proprio attacco in questo calciomercato invernale. Ma non è il top

Randal Kolo Muani alla Juventus, le prossime ore saranno decisive. Gli uomini mercato della Juve proveranno a chiudere per l'attaccante, che dovrebbe arrivare in prestito dal Paris Saint-Germain per giocare a supporto o al posto di Dušan Vlahović. Il francese, però, potrebbe non essere l'attaccante ideale per i bianconeri. Guarda l'analisi completa delle notizie di calciomercato nel podcast La Tripletta de 'La Gazzetta dello Sport'