Calciomercato Juventus – Khedira in partenza: due proposte per lui | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – La stagione 2019-2020 è stata davvero sfortunata per Sami Khedira, classe 1987, centrocampista tedesco che, complici un’operazione al ginocchio prima ed un infortunio agli adduttori poi, è riuscito a disputare soltanto 18 gare tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2021 con i bianconeri, che vanterebbero, teoricamente, anche la possibilità di prolungare l’accordo per un’altra annata, Khedira dovrebbe salutare la Juventus in questa sessione di calciomercato dopo cinque anni di onorata militanza nella fila della ‘Vecchia Signora‘. Sebbene lui non sembra volere andare via, come dimostrato dal messaggio d’amore pubblicato poche ore fa sui propri canali social ufficiali, la società di Corso Galileo Ferraris sta lavorando alla rescissione del contratto.

Il suo nome, tra l’altro, ha sempre diviso i tifosi della Juventus: c’è chi ha sempre stimato Khedira e quello che ha dato sul campo per la causa bianconera e chi, al contrario, lo ha sempre osteggiato (basti pensare che il ragazzo ha dovuto chiudere i commenti sotto il post sopra citato per via degli insulti ricevuti, n.d.r.) costringendo, tre anni fa, come si ricorderà, Gianluigi Buffon a difenderlo pubblicamente dagli attacchi.

Ma dovrebbe potrebbe andare Khedira qualora venisse risolto il suo legame contrattuale con la Juventus? Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.it‘, la destinazione più probabile per l’ex centrocampista di Stoccarda e Real Madrid è il Qatar. Lo cercano l’Al-Duhail, club dove milita un altro ex bianconero, Medhi Benatia e dove fino a qualche giorno fa giocava anche Mario Mandzukić e l’Al-Sadd, squadra allenata da Xavi, leggenda del Barcellona. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓