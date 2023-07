Juventus, piace Kessié: ecco i suoi gol più belli con il Milan | VIDEO

Franck Kessié potrebbe finire alla Juventus in questa sessione di calciomercato. Ecco i gol più belli segnati con la maglia del Milan

Franck Kessié, classe 1996, centrocampista ivoriano che ha lasciato il Milan a parametro zero nell'estate 2022 per accasarsi al Barcellona, potrebbe lasciare la Catalogna dopo appena una stagione. La Juventus, infatti, vorrebbe riportarlo in Serie A con la formula del prestito. In attesa di capire se l'ex 'Presidente' rossonero arriverà a Torino o meno, ecco, in questo video, i gol più belli che ha realizzato per il Diavolo