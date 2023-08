Kaio Jorge si tira fuori dal mercato: “Sto bene alla Juventus” | VIDEO

Kaio Jorge, attaccante brasiliano della Juventus, ha completamente recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori quasi un anno. Il video

Kaio Jorge, classe 2002, attaccante brasiliano della Juventus che, nella scorsa stagione, è rimasto fuori per via di un grave infortunio, sembra essersi completamente ristabilito. Ieri pomeriggio, all'Allianz Stadium, nel successo (8-0) dei bianconeri nella sfida in famiglia contro la Juve Next Gen, l'ex Santos ha realizzato 3 gol. Al termine del match, le sue parole. Dichiarazioni importanti, giacché Kaio Jorge, di fatto, si è tirato fuori dal mercato, affermando la propria intenzione di restare alla Juventus. Ecco il video