Calciomercato Juventus – Jorginho di nuovo da Sarri? Il punto | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Arrivato giovane all’Hellas Verona, e successivamente impostosi al Napoli, il centrocampista italo-brasiliano Jorginho, classe 1991, potrebbe far ritorno nel nostro Paese durante la prossima sessione estiva di calciomercato.

Jorginho, infatti, che gioca nel Chelsea dalla stagione 2018-2019 per volere di Maurizio Sarri, all’epoca approdato a Londra, secondo ‘The Sun‘ sarebbe una specifica richiesta del tecnico toscano per la sua Juventus qualora, nei prossimi mesi, il bosniaco Miralem Pjanić salutasse i bianconeri per firmare con il PSG.

Jorginho è stato un elemento cardine dei ‘Blues‘ anche con Frank Lampard, avendo giocato in stagione 37 gare, con 7 gol e 3 assist all’attivo, tra Premier League, Champions League, Supercoppa Europea e coppe nazionali, ma vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A per mettersi a disposizione del suo vecchio mentore.

Secondo quanto riportato da 'transfermarkt.it', attualmente, il cartellino di Jorginho, sotto contratto con il Chelsea fino al 30 giugno 2023, varrebbe 52 milioni di euro.