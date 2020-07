Calciomercato Juventus – Importanti novità sul futuro di Jorginho | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Ieri sera, a ‘Selhurst Park‘, il Chelsea di Frank Lampard è passato per 3-2 sul campo del Crystal Palace, andando a segno con Olivier Giroud, Christian Pulisic e Tammy Abraham: i ‘Blues‘ ora sono terzi in classifica, davanti al Leicester City, e sempre più proiettati verso un posto nella prossima Champions League.

Dalla partita contro le ‘Aquile‘, però, è emerso un particolare: Lampard, di fatto, ha scaricato Jorginho, classe 1991, regista italo-brasiliano che i ‘rumors‘ di calciomercato degli ultimi giorni accostano alla Juventus del suo ex tecnico Maurizio Sarri, che ha avuto il calciatore alle proprie dipendenze sia al Napoli sia al Chelsea l’anno passato.

Nelle ultime 4 gare di Premier League, infatti, Lampard aveva messo N’Golo Kanté in cabina di regia e ieri, pur con il francese indisponibile, ha fatto giocare in mezzo al campo Ross Barkley e Billy Gilmour, emarginando quindi Jorginho, il quale, possiamo dire con certezza, è fuori dal progetto tecnico dei londinesi per la prossima stagione.

La Juventus, quindi, può sperare di prenderlo: secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, Jorginho costa circa 40 milioni di euro e i bianconeri potrebbero acquistarlo pagando a rate negli anni così come è accaduto già all’epoca in cui presero dai ‘Blues‘ il colombiano Juan Cuadrado. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>