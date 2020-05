Calciomercato Juventus – Il Chelsea fissa il prezzo di Jorginho | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – A fine stagione la Juventus potrebbe dire addio al suo regista: Miralem Pjanić, classe 1990, è infatti corteggiato da Barcellona, Manchester United e PSG. Il calciatore bosniaco ha espresso la sua predilezione per i blaugrana e, dunque, in caso di cessione, lascerebbe sguarniti i bianconeri in un ruolo molto delicato.

Fabio Paratici, Chief Football Officer della ‘Vecchia Signora‘, ha provato ad inserire Arthur, classe 1996, ex Grêmio, nell’operazione Pjanić, ma il brasiliano non vuole lasciare la Catalogna. Appare di difficile realizzazione, nell’immediato, anche l’affare Paul Pogba con il Manchester United, giacché il francese ha un ingaggio di 12 milioni di euro netti a stagione.

Ecco perché, nelle ultime ore, ha ripreso quota l’ipotesi Jorginho. Classe 1991, brasiliano di passaporto italiano, Jorginho ha già giocato alle dipendenze di Maurizio Sarri, tecnico bianconero, tanto nel Napoli quanto, nella passata stagione, al Chelsea, club che attualmente ne detiene il cartellino. Il regista sudamericano tornerebbe volentieri da Sarri e la Juventus pensa di affondare il colpo.

Anche perché, secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, il Chelsea avrebbe fissato in 'soli' 35 milioni di euro il prezzo di Jorginho, pagato 50 appena due estati fa al club di Aurelio De Laurentiis.