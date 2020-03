VIDEO JUVENTUS – Un colpo a sorpresa che ha bruciato la concorrenza. La Juventus si è assicurata le prestazioni di Dejan Kulusevski nel mercato di gennaio, lasciandolo in prestito al Parma fino a fine stagione. Da lì in poi un periodo di appannamento, ma i numeri rimangono di tutto rispetto. Guarda il video per scoprirlo!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android