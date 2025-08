Calciomercato Juventus, i 4 motivi per cui Tudor vuole Molina | VIDEO

Nahuel Molina, terzino destro argentino dell'Atlético Madrid, è un obiettivo di calciomercato della Juventus. Ecco perché lo cerca tanto

Alla Continassa proseguono i discorsi con l’Atlético Madrid per Nahuel Molina, in cima alla lista delle preferenze della Juventus per questo calciomercato estivo e sempre più in bilico nella squadra di Diego Simeone. Ecco perché, nonostante la stagione non proprio positiva, Igor Tudor lo vuole in bianconero: guarda il video di 'GazzettaTV'