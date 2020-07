Calciomercato Juventus – Futuro Higuaín, il colpo di scena | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – In vista della prossima stagione la Juventus ha scelto, come suo nuovo centravanti, il polacco Arkadiusz Milik, classe 1994, che il Napoli vende per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. I due club ragionano anche sulla possibilità di uno scambio alla pari, o quasi, con il cartellino di Federico Bernardeschi.

A fare posto a Milik, nel cuore dell’attacco bianconero, sarà, come ormai noto, Gonzalo Higuaín, classe 1987, centravanti argentino che, in questa stagione, più di qualche volta è risultato decisivo per le sorti della squadra di Maurizio Sarri ma che, per l’annata 2020-2021, non fa parte del progetto tecnico della ‘Vecchia Signora‘.

Higuaín è legato alla Juventus ancora da un anno di contratto, scadenza 30 giugno 2021, con un ingaggio di 7,5 milioni di euro netti a stagione. A queste cifre, difficile che il ‘Pipita‘ trovi un acquirente. Ecco perché, secondo il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, in casa bianconera starebbero pensando, addirittura, di rescindere il contratto di Higuaín già in questa sessione di calciomercato.

Stessa sorte toccherebbe al centrocampista tedesco Sami Khedira. Qualora rescindesse il suo accordo con la Juventus, e fosse dunque libero sul mercato a parametro zero, Higuaín, a quel punto, sarebbe facilitato nel trattare il suo nuovo contratto con il River Plate, club in cui ha giocato ad inizio carriera, unica società a muoversi concretamente, finora, sull’argentino. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>

