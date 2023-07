Calciomercato Juventus – Alla scoperta dell’obiettivo En-Nesyri | VIDEO

La Juventus, per questo calciomercato estivo, segue Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino del Siviglia. Conosciamolo meglio

Youssef En-Nesyri, classe 1997, attaccante marocchino in forza al Siviglia, è un obiettivo della Juventus per questa sessione estiva di calciomercato. Conosciamolo meglio, dunque, con scheda, numeri e curiosità in questo video della redazione di 'GazzettaTV'. Potrebbe essere lui il giusto rinforzo per l'attacco della 'Vecchia Signora'?