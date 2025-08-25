PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato Juventus, ecco perché Zhegrova è l’uomo giusto | VIDEO
CALCIOMERCATO JUVENTUS
Calciomercato Juventus, ecco perché Zhegrova è l’uomo giusto | VIDEO
La Juventus, come nuovo esterno offensivo in questo calciomercato estivo, vuole Edon Zhegrova del Lille. Conosciamolo un po' meglio nel video
Edon Zhegrova, esterno kosovaro classe 1999 del Lille, piace alla Juventus per questo calciomercato estivo in caso di partenza di Nico González. Passione esagerata per l'uno contro uno ma non solo: ecco perché il giocatore del Lille - in scadenza il 30 giugno 2026 - può essere il profilo ideale nel 3-4-2-1 di Igor Tudor. Conosciamolo meglio nel video di 'GazzettaTV'