Calciomercato Juventus – Ecco l’offerta bianconera per Tonali | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Sandro Tonali, classe 2000, centrocampista del Brescia di Massimo Cellino, sarà sicuramente un pezzo pregiato del calciomercato estivo 2020.

Le ‘Rondinelle‘, infatti, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, hanno messo all’asta il loro numero 4, sperando di ricavarne il più possibile, in estate, dalla sua cessione.

Andrea Pirlo, al quale Tonali è stato spesso paragonato, lo ha definito più completo di lui; Francesco Totti, che ha da poco aperto un’agenzia di calciatori, farebbe carte false per averlo nella propria scuderia.

Tonali piace a tutti i top club italiani: Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, chiunque lo prenderebbe. Bianconeri e nerazzurri, però, sembrano essere i club che, di recente, stanno accelerando per il suo cartellino, intavolando trattative concrete di mercato con Cellino.

Per la ‘rosea‘, la Juventus ha pareggiato l’offerta dell’Inter: 35 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici propone per Tonali la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto nell’estate del 2022. Ora la palla passa al calciatore, notoriamente tifoso milanista. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>