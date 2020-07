Calciomercato Juventus – Ecco il piano di Paratici per Jorginho | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Dopo aver chiuso, con il Barcellona, lo scambio che porterà, al termine dell’attuale stagione, Miralem Pjanić in Catalogna ed il brasiliano Arthur a compiere il percorso inverso, in direzione Torino, la Juventus continua a pensare di rinforzare il centrocampo con un altro elemento.

Maurizio Sarri, tecnico bianconero, spinge per riavere alle proprie dipendenze Jorginho, classe 1991, regista italo-brasiliano che l’allenatore toscano ha già avuto al Napoli ed al Chelsea. Proprio con i ‘Blues‘ di Roman Abramović andrà intavolata una trattativa per l’acquisto di Jorginho, che tornerebbe volentieri in Italia per indossare la maglia della ‘Vecchia Signora‘.

I rapporti tra Juventus e Chelsea sono buoni, al punto tale che, secondo ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, l’operazione Jorginho potrebbe andare in porto sulla falsariga di quanto successe, qualche anno fa, con Juan Cuadrado, passato in bianconero in ‘leasing‘, ovvero con un prestito triennale oneroso da 5 milioni di euro l’anno fino al riscatto definitivo del cartellino, avvenuto nel 2019.

Jorginho, quindi, potrebbe trasferirsi così a Torino per una cifra totale, diluita nel tempo, di 45 milioni di euro. In alternativa, Fabio Paratici, Chief Football Officer bianconero, potrebbe proporre ai londinesi uno scambio con uno degli elementi in esubero nella rosa bianconero, ovvero Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi.