Calciomercato Juventus – Ecco come risparmiare 40 milioni | VIDEO

Sarà una sessione estiva di calciomercato molto impegnativa per la Juventus di Massimiliano Allegri, soprattutto in uscita. Con il mancato rinnovo del contratto di Juan Cuadrado e Ángel Di Maria e la decisione di non riscattare Leandro Paredes dal PSG, la Juve ha già risparmiato 18 milioni di euro di ingaggi. La strategia di mercato adesso punta a cedere gli esuberi per risparmiarne almeno altri 21. Guarda il video della redazione di 'GazzettaTV'