Calciomercato Juventus – Dybala spaventa i bianconeri: le sue parole | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Paulo Dybala, classe 1993, attaccante argentino della Juventus, è uno dei giocatori più forti dell’organico bianconero. La ‘Joya‘, ogni anno, non sembra mai partire titolare: poi, però, con i colpi di classe e del talento di cui è dotato, è sempre in grado di ribaltare le gerarchie tecniche in casa bianconera.

In questi giorni, infatti, si discute dell’eventualità del rinnovo di contratto di Dybala con la ‘Vecchia Signora‘. L’accordo attuale tra l’ex Palermo e i bianconeri, infatti, scadrà il 30 giugno 2022. Lui, parlando alla ‘CNN‘, ha spiegato come, per capire se si sono i margini di restare ancora a lungo a Torino, aspetti che la Juventus lo convochi per iniziare le trattative.

Il numero 10, però, ha anche spaventato i tanti tifosi della Juventus che lo hanno eletto a loro idolo poiché, sollecitato dal cronista sul parlargli della possibilità di giocare con Lionel Messi al Barcellona, Dybala ha dichiarato: “È un club straordinario, e con Messi ancora di più. Sarebbe bello giocarci“.

La priorità dell’argentino, però, resta sempre la Juventus: “Anche la Juventus è un club incredibile, grande e pieno di storia, dove giocano grandi campioni. Abbiamo così tanta qualità che potremmo schierare due squadre, con compagni come Gianluigi Buffon e Cristiano Ronaldo il club è ancora più forte“.

Dybala, che ha anche rivelato di essere stato cercato da Manchester United e PSG, dunque, ha messo fretta ai bianconeri. Se il rapporto dovrà continuare, meglio metterlo nero su bianco subito. Il Barça, infatti, è dietro l'angolo …