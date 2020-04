Calciomercato Juventus – Dybala scaricato: ecco il piano bianconero | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La scorsa estate, come si ricorderà, la Juventus aveva messo sul mercato Paulo Dybala, attaccante argentino classe 1993, intavolando trattative con Tottenham e Manchester United per la sua cessione. Alla fine, la ‘Joya‘ è rimasta a Torino, disputando, tra l’altro, un’annata più che positiva finora, con 13 gol e 12 assist in 34 gare tra campionato e coppe.

A fine stagione, però, Dybala potrebbe essere nuovamente scaricato dalla Juventus che, sul mercato, sta perseguendo un grande obiettivo. I bianconeri vogliono portare in Italia l’attaccante brasiliano Gabriel Jesus, classe 1997 del Manchester City, un elemento, però, del quale il manager dei ‘Citizens‘, Pep Guardiola, non vorrebbe privarsi. Ecco, dunque, che, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, qui potrebbe entrare in scena Dybala.

L'idea sarebbe quella di girare Dybala o Douglas Costa, che Guardiola ha già allenato al Bayern Monaco, al Manchester City per Gabriel Jesus: operazione fattibile tra i due club, che vantano ottimi rapporti, consolidati anche dallo scambio tra Danilo e João Cancelo dell'agosto 2019.