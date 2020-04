Calciomercato Juventus – Due temibili rivali nella corsa a Havertz | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Come noto ormai da qualche tempo, la Juventus, per la stagione 2020-2021, ha messo nel mirino Kai Havertz, classe 1999, centrocampista offensivo del Bayer Leverkusen di Peter Bosz e della Nazionale tedesca di Joachim Löw.

I bianconeri, tra l’altro, hanno avuto modo di seguirlo ed apprezzarlo da vicino in questa stagione, in occasione del doppio confronto contro le ‘Aspirine‘ nel girone eliminatorio di Champions League. Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, stravede per Havertz e vorrebbe che la società di Corso Galileo Ferraris facesse un tentativo per portarlo a Torino.

Sul calciatore, però, i bianconeri dovranno fare i conti con due temibili rivali all’estero. Su tutte, il Bayern Monaco, che sembra essere la destinazione preferita del giovane Havertz ma, secondo quanto riferito in queste ore dal ‘London Evening Standard‘, anche il Manchester United.

I ‘Red Devils‘, che rifaranno gran parte dell’organico in estate, avrebbero intenzioni molto serie sul mancino nativo di Aachen, autore di 10 gol e 8 assist in 34 gare giocate quest’anno per il Bayer Leverkusen. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>