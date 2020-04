Calciomercato Juventus – Doppio assalto ai gioielli bianconeri | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, una doppia minaccia è in arrivo dall’estero per la Juventus di Maurizio Sarri. Sul tavolo del Chief Football Officer bianconero, Fabio Paratici, sarebbero infatti arrivate due importanti offerte per due gioielli della retroguardia della compagine torinese.

Una è del Barcellona, fortemente intenzionato ad affiancare a Gerard Piqué un difensore centrale di livello, che vuole il giovane olandese Matthijs de Ligt. Paratici non vuole venderlo e, nei dialoghi con il Barça per l’obiettivo bianconero Arthur, è più probabile che rientrino nomi come Miralem Pjanić o Federico Bernardeschi che quello dell’ex Ajax.

L’altra è del Manchester City di Pep Guardiola, che vorrebbe portare in Premier League l’ex rossonero Leonardo Bonucci, da sempre un pallino del tecnico iberico per la sua capacità di impostare l’azione dalle retrovie. Anche in questo caso, però, Paratici sarebbe irremovibile e non vorrebbe cederlo, così come il giocatore non sembra avere poi tutta questa voglia di lasciare Torino. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>