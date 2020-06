Calciomercato Juventus – Di padre in figlio: bianconeri su Thuram | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferito, in Francia, da ‘Le 10 Sport‘, la Juventus starebbe seguendo con estremo interesse Marcus Thuram, classe 1997, attaccante esterno del Borussia Mönchengladbach che, finora, in stagione ha messo a segno 14 gol e fornito 9 assist in 37 gare tra Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania con i ‘Fohlen‘.

Marcus Thuram è assistito da Mino Raiola, procuratore che, con la Juventus, vanta ottimi rapporti: ciò potrebbe favorire il felice esito di un’eventuale trattativa. Il ragazzo sta confermando in Germania quanto di buono aveva fatto vedere in Francia, allorché indossava la maglia del Guingamp ed è corteggiato da tanti club europei.

La Juventus, però, potrebbe essere la favorita nella corsa a Marcus Thuram in quanto, come si ricorderà, suo padre Lilian, difensore classe 1972, ex Parma e Campione del Mondo con la Francia nel 1998, ha militato in bianconero per cinque stagioni, dal 2001 al 2006. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>