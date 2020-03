Calciomercato Juventus – Cristiano Ronaldo può partire | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Nonostante il calcio sia fermo a causa del Coronavirus, le voci di mercato continuano a rimbalzare senza sosta. L’ultima e importante, che riguarda la Juventus, vede protagonista Cristiano Ronaldo. Infatti, secondo il portale spagnolo Diario Gol, CR7 potrebbe lasciare la Juventus nella prossima finestra di mercato in quanto sarebbe tentato da un’offerta monstre del PSG.

I parigini sarebbero pronti a ricoprirlo d’oro nel caso in cui si concretizzasse l’addio di Neymar (pronto per lui il ritorno al Barcellona), per formare una coppia-gol da sogno: Cristiano Ronaldo-Kylian Mbappé. Al momento però si tratta solo di una voce, anche perché il portoghese è legato al club bianconero fino a giugno 2022 da un contratto pesantissimo da 31 milioni di euro l’anno. Gli scenari potrebbero cambiare qualora la Juventus decidesse di far prendere una boccata d’aria al bilancio.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android