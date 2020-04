Calciomercato Juventus – Cristiano Ronaldo, ok al colpo Benzema | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Torna, prepotentemente, d’attualità in casa Juventus il nome di Karim Benzema, classe 1987, attaccante francese autore di 241 gol in 501 gare con la maglia del Real Madrid, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Con il bomber transalpino che ritroverebbe, così, anche Cristiano Ronaldo.

I bianconeri, infatti, cercheranno di cedere l’argentino Gonzalo Higuaín e, contestualmente, di regalare al tecnico Maurizio Sarri un centravanti di spessore internazionale. Identikit proprio di Benzema, il quale, secondo quanto riferito da ‘Don Balón‘, potrebbe lasciare il Real Madrid in estate per la troppa concorrenza nel ruolo.

Le ‘Merengues‘, nell’estate di calciomercato, vorrebbero acquistare uno tra Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Harry Kane (Tottenham) e Kylian Mbappé (PSG) e, pertanto, per Benzema potrebbe non esserci poi più così tanto spazio nella formazione titolare di Zinedine Zidane.

L’amico ed ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo spinge per l’arrivo a Torino di Benzema, che, in bianconero, avrebbe una maglia da titolare garantita, il numero 9 sulle spalle e, si dice, un contratto da 9 milioni di euro netti l’anno per almeno tre stagioni. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>