Calciomercato Juventus – Tutti i colpi voluti da Allegri | VIDEO

Nel video tutti i colpi di calciomercato voluti da Massimiliano Allegri alla Juventus, tra costi esagerati e aspettative spesso non ripagate

Da quando Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina della Juventus, non sono mancati gli sforzi finanziari della società per accontentare le richieste del tecnico. Il rendimento di singoli e squadra, però, non sempre è stato all'altezza delle aspettative: ecco tutti i colpi di calciomercato voluti da Allegri nel video della redazione di 'GazzettaTV'