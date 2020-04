Calciomercato Juventus – Chiesa: trovata la chiave di (s)volta | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Federico Chiesa, classe 1997, è uno dei gioielli più ambiti del panorama calcistico nazionale: l’esterno offensivo della Fiorentina, al momento, è al centro di un duello di calciomercato che vede protagoniste due storiche rivali del calcio italiano, l’Inter e la Juventus.

Andando all’Inter, probabilmente, Chiesa giocherebbe titolare con maggior continuità ma, si sa, il fascino che, da sempre, esercita la ‘Vecchia Signora‘ sui calciatori potrebbe avere la meglio ancora una volta. Anche perché, in questa circostanza, la Juventus avrebbe in mano una carta importante da giocarsi in sede di trattative con il club viola.

I bianconeri, infatti, sembrano pronti a riscattare dall’Udinese il regista Rolando Mandragora, capitano della Nazionale Italiana Under 21, sul quale hanno un diritto di riacquisto a 26 milioni di euro: Mandragora, che piace molto ai viola, sarebbe successivamente inserito, per quel valore, nell’operazione Chiesa con la Fiorentina, di modo, che così facendo, il giocatore toscano costi meno contante al club torinese.

Come andrà a finire? Ai posteri l'ardua sentenza. Ma Chiesa-Juventus oggi sembra essere più di una mera ipotesi.