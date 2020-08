Calciomercato Juventus – Bonucci, offerta del Manchester City | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Aveva lasciato la Juventus nell’estate 2017 per andare al Milan, salvo poi pentirsene esattamente dodici mesi più tardi. Per Leonardo Bonucci, adesso, potrebbe configurarsi una seconda occasione per lasciare la Torino bianconera. Stavolta, però, con destinazione Inghilterra.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, infatti, Pep Guardiola, manager del Manchester City, sarebbe andato in pressing su Bonucci, prospettandogli l’opportunità di guidare la difesa dei ‘Citizens‘ dalla stagione 2020-2021. L’obiettivo di Guardiola sarebbe quello di provare a vincere tutto, Champions League inclusa, affidando le chiavi della retroguardia all’esperto centrale bianconero.

La proposta, che ha lusingato Bonucci, sarebbe comunque stata prontamente respinta al mittente. L'intenzione del numero 19 bianconero, infatti, è quella di restare a Torino, aiutare l'amico Andrea Pirlo, nuovo tecnico della Juventus, ad ambientarsi al meglio nel suo nuovo ruolo. Oltre che, naturalmente, provare a vincere la Champions con la casacca della 'Vecchia Signora'.