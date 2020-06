Calciomercato Juventus – Bianconeri su Orsolini, ma c’è un problema | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Prima dello stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus, il Bologna di Sinisa Mihajlovic si stava godendo la splendida stagione di Riccardo Orsolini, classe 1997, autore di 8 gol e 5 assist in 28 gare tra Serie A e Coppa Italia.

Un rendimento esaltante che ha attirato le attenzioni della Juventus. I bianconeri, come si ricorderà, sono già stati proprietari del cartellino di Orsolini: lo prelevarono dall’Ascoli, poi lo hanno avuto in comproprietà con l’Atalanta e, una volta riscattato, lo girarono al Bologna dapprima in prestito e poi a titolo definitivo per 15 milioni di euro.

Adesso la ‘Vecchia Signora‘, secondo ‘calciomercato.com‘, sarebbe disponibile a ricomprare Orsolini dal club felsineo versando nelle casse del club presieduto da Joey Saputo una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Il Bologna, però, per privarsi di Orsolini a fine stagione ne vorrebbe almeno 40. Vedremo se si arriverà ad un accordo tra le parti.

L’agente di Orsolini, Donato Di Campli, ha precisato nelle ultime ore come il suo assistito si trovi bene al Bologna ma anche che, in presenza dell’offerta “della vita“, non potrebbe non prenderla in esame. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>