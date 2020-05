Calciomercato Juventus – Barcellona su de Ligt: la risposta bianconera | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Come noto, in questi giorni, Juventus e Barcellona hanno intavolato una trattativa per uno scambio tra calciatori: il regista bosniaco Miralem Pjanić, classe 1990, finirebbe in Catalogna da Quique Setién; il regista brasiliano Arthur, classe 1996, a Torino alla corte di Maurizio Sarri.

Secondo quanto rivelato dal ‘Mundo Deportivo‘, però, non sarebbe stato realmente Pjanić l’obiettivo del Barça nell’operazione: i catalani, infatti, avrebbero inizialmente chiesto alla Juventus l’inserimento nell’affare del cartellino di Matthijs de Ligt, classe 1999, difensore centrale olandese giunto in bianconero appena l’anno scorso dall’Ajax.

La Juventus, logicamente, ha risposto al Barça con un secco ‘no’: il suo giovane centrale non si cede, almeno per un altro paio di stagioni, quando scatterà la ‘scappatoia’ che Mino Raiola, agente di de Ligt, fece inserire nell’accordo tra Ajax e Juventus per uno dei difensori più forti e promettenti dell’intera Europa.

Anche de Ligt sarebbe stato informato della richiesta del Barcellona e del rifiuto della Juventus: i due club, intanto, continuano a lavorare sullo scambio Pjanić-Arthur e su altri nomi, quali quello di Mattia De Sciglio, di Daniele Rugani e di Jean-Clair Todibo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>