Calciomercato Juventus – Assalto a Chiesa: la strategia bianconera | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Raggiunta, con qualche giornata d’anticipo, la salvezza, la Fiorentina inizia a pensare alla prossima stagione e, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, presto il Presidente viola, Rocco Commisso, sarà in Italia per essere operativo sul mercato.

La Fiorentina è entrata nell’ottica di cedere Federico Chiesa, classe 1997, che ambisce a fare il salto di qualità e dunque Commisso vuole capire come poter capitalizzare al massimo la partenza del suo numero 25, autore, fin qui, in stagione di 8 gol e 7 assist in 33 gare tra Serie A e Coppa Italia.

Chiesa, come noto, è seguito da Juventus, Inter e Manchester United ma sono i bianconeri che, al momento, premono di più per mettere le mani sull’attaccante nel giro della Nazionale Italiana. Il CFO della ‘Vecchia Signora‘, Fabio Paratici, sta studiando una strategia per convincere i viola. Sul piatto, ovviamente, tanti soldi e qualche contropartita tecnica di gradimento in riva all’Arno.

La Fiorentina, per Chiesa, vuole non meno di 60 milioni di euro. La Juventus potrebbe abbassare la quota contante dell’operazione inserendo giocatori come Daniele Rugani, Cristian Romero, Luca Pellegrini, Rolando Mandragora o Mattia De Sciglio. Esiste, però, anche la possibilità che Chiesa rinnovi con i viola.

Come? Commisso dovrebbe presentargli un adeguamento contrattuale importante: allungarne la scadenza dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2024 e innalzandogli l'ingaggio fino a 5 milioni di euro netti a stagione

