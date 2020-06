Calciomercato Juventus – Arthur, sì ai bianconeri: le ultime | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Come noto, la trattativa tra Juventus e Barcellona per lo scambio tra Miralem Pjanić, bosniaco classe 1990, ed Arthur, brasiliano classe 1996, è in piedi da diverso tempo. Finora i catalani, però, non hanno potuto mettere le mani sull’ex Roma ed Olympique Lione in quanto Arthur ha sempre rifiutato di lasciare i blaugrana per Torino.

Le due società, secondo le ultime indiscrezioni, hanno anche trovato una quadra sulla valutazione di entrambi i cartellini: 70 milioni di euro per Pjanić, 80 milioni per Arthur, con la reciproca soddisfazione di Juve e Barça che, scambiandosi i registi, metterebbero anche a segno una cospicua plusvalenza, oro per il bilancio.

Nelle ultime ore la trattativa sembra aver subito un’accelerata poiché Arthur, secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, Arthur ha capito di non essere al centro del progetto del Barcellona di Quique Setién e, se sta giocando adesso, è soltanto per via dell’infortunio che ha colpito l’olandese Frenkie de Jong.

Quel 'no' al trasferimento alla Juventus, quindi, sta diventando piano piano un sì: l'offerta bianconera di un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025, con un ingaggio di 5 milioni di euro netti a stagione ed un premio, cospicuo, alla firma dell'accordo con il club di Corso Galileo Ferraris potrebbe far capitolare definitivamente l'ex Grêmio.