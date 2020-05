Calciomercato Juventus – Aouar può partire in saldo: le ultime | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus lo segue già da qualche mese. Adesso, però, le possibilità di mettere le mani su Houssem Aouar, per il club di Corso Galileo Ferraris, si sono sensibilmente moltiplicate.

Aouar, classe 1998, fantasista francese di origini algerine che può giocare tanto da mezzala di inserimento quanto da trequartista, è infatti sotto contratto con l’Olympique Lione fino al 30 giugno 2023 ma può liberarsi ‘in saldo’ in estate.

Questo perché l’OL del Presidente Jean-Michel Aulas, visto lo stop definitivo alla Ligue 1 per la pandemia da coronavirus, non è riuscita a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League e nemmeno per l’Europa League: c’è bisogno di fare cassa ed Aouar, sicuramente, è uno dei pezzi più pregiati da vendere.

Aouar, 9 gol e 7 assist in 37 gare con l’OL nella stagione 2019-2020 tra campionato, Champions League e coppe nazionali, secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, può andar via per 50 milioni di euro, con una ventina di milioni di euro di sconto rispetto a quanto chiedevano i francesi qualche mese fa.

Gli ottimi rapporti tra lo stesso Aulas ed il Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, potrebbero favorire il felice esito dell’operazione Aouar, con il calciatore che ha già ampiamente dato il suo assenso al trasferimento a Torino. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>