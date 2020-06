Calciomercato Juventus – Ancora tutto aperto per Arthur: le ultime | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha sottolineato come la Juventus non abbia ancora definitivamente depennato il nome di Arthur dalla lista degli acquisti per la stagione 2020-2021.

Il centrocampista brasiliano, classe 1996, sta finora opponendo resistenza allo scambio che prevedrebbe il suo trasferimento a Torino in cambio di Miralem Pjanić e Mattia De Sciglio, che farebbero il percorso inverso, in direzione Spagna, non è ancora detta l’ultima parola.

Per far in modo che Arthur cambi idea, infatti, bisognerà aspettare le scelte del tecnico del Barcellona, Quique Setién, ora che ricomincerà la Liga 2019-2020 dopo l’emergenza coronavirus. Se non sarà una prima scelta, Arthur potrebbe decidere di aprirsi all’idea di una nuova esperienza in Italia, alla Juventus.

Maurizio Sarri, che tanto vorrebbe l’ex Grêmio in cabina di regia nella prossima stagione, aspetta e spera che il giocatore invii segnali di apertura alla ‘Vecchia Signora‘. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>