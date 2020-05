Calciomercato Juventus – Addio Higuaín: le cifre dell’operazione | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Gonzalo Higuaín, centravanti della Juventus, è legato da un contratto con il club di Corso Galileo Ferraris fino al 30 giugno 2021 ma, nonostante ciò, potrebbe andare via già nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato.

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha auspicato che il calciatore argentino resti a Torino anche nella prossima stagione, ma non è detto che la separazione non possa avvenire prima: per lui si profila, infatti, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, un ritorno in patria per indossare la maglia del River Plate.

Higuaín pesa, nel bilancio della Juventus, per 18 milioni di euro di ammortamento ed è molto difficile che i ‘Millonarios‘ possano sborsare quella cifra. I bianconeri, allora, avrebbero in mente di proporre al River Plate un affare sulla falsariga di quello fatto con il Boca Juniors per Carlos Tevez qualche anno fa.

Non soldi, ma giocatori in cambio: in quell'operazione, infatti, fu favorito l'arrivo a Torino del centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur, che piaceva anche al Milan.