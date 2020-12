CALCIOMERCATO – Jovic sogno per l’attacco: la scheda / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – In questo inizio di stagione, Zlatan Ibrahimovic ha dimostrato di essere ancora ad altissimi livelli, ma lo svedese classe 1981 ha anche saltato diverse partite per problemi fisici. Questo ha portato il Milan ha valutare alternative in attacco. Al momento sembra che Paolo Maldini, almeno per gennaio, non sia intenzionato a intervenire. Tuttavia si guarda anche al futuro e in caso di occasioni si prenderebbero in considerazione. Potrebbe esserlo per esempio Luka Jovic, serbo classe 1997 del Real Madrid. Non trova spazio e i Blancos sono pronti a lascialo andare, ma non a titolo definitivo (per non fare minusvalenza). Possibile prestito, magari più lungo e con diritto di riscatto. Nella video news la scheda dell’attaccante.

