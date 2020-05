CALCIOMERCATO – Jovic, contatti con l’agente! Le ultime / Milan News

MERCATO MILAN – A prescindere da ciò che ne sarà di Zlatan Ibrahimovic, nel prossimo mercato il Milan dovrà investire su un grande attaccante. Il primo nome in lista è quello di Luka Jovic, giovane serbo del Real Madrid. Classe 1997, non è riuscito a esprimersi al meglio con le Merengues, che sono pronte a cederlo. La richiesta è di circa 40 milioni, ma il Milan conta di abbassare la cifra intorno ai 32 milioni, magari con bonus. I rossoneri fanno sul serio, come dimostra anche il fatto che Jovic abbia iniziato a seguire il club su Instagram (unica squadra eccetto il Real). La prova definitiva deriva dal fatto che sono iniziati anche i contatti con l’agente di Jovic. Si tratta dello stesso di Ante Rebic e, mentre si discuteva di come acquistarlo dall’Eintracht Francoforte, si è parlato anche del bomber madrileno. La coppia composta da Jovic e Rebic potrebbe dunque riunirsi in rossonero dal prossimo anno. Le ultime nella video news. Arriva però anche una bruttissima notizia LEGGI DI PIU’ >>>

